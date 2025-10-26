Шарль Леклер: «В отличие от Ферстаппена и «Макларена», мне нечего терять – они будут более осторожны при борьбе со мной»
Пилот «Феррари» считает, что Макс Ферстаппен и пилоты «Макларена» Ландо Норрис и Оскар Пиастри будут бороться против него с меньшей агрессией из страха потерять очки в личном зачете.
В отличие от названных трех гонщиков, Леклер не участвует в борьбе за титул – монегаск нашел в этом позитив перед стартом Гран-при Мехико.
«Думаю, когда ты борешься с кем-то, всегда важно учитывать контекст. Вы в курсе, что в моем случае мало что можно потерять. Они же могут потерять многое, так что это дает мне небольшое преимущество.
Но чтобы им воспользоваться, нужно держаться в их темпе, а на данный момент мне не кажется, что мы в одном темпе с «Маклареном» и «Ред Булл».
Однако если у нас все получится, особенно на старте гонки, то в такой ситуации эти трое пилотов будут вести себя более осторожно при борьбе со мной. Приятно это осознавать», – подчеркнул Леклер.
