Шарль Леклер: «В отличие от Ферстаппена и «Макларена», мне нечего терять – они будут более осторожны при борьбе со мной»

Леклер назвал свое преимущество перед Ферстаппеном и «Маклареном».

Пилот «Феррари» считает, что Макс Ферстаппен и пилоты «Макларена » Ландо Норрис и Оскар Пиастри будут бороться против него с меньшей агрессией из страха потерять очки в личном зачете.

В отличие от названных трех гонщиков, Леклер не участвует в борьбе за титул – монегаск нашел в этом позитив перед стартом Гран-при Мехико.

«Думаю, когда ты борешься с кем-то, всегда важно учитывать контекст. Вы в курсе, что в моем случае мало что можно потерять. Они же могут потерять многое, так что это дает мне небольшое преимущество.

Но чтобы им воспользоваться, нужно держаться в их темпе, а на данный момент мне не кажется, что мы в одном темпе с «Маклареном» и «Ред Булл ».

Однако если у нас все получится, особенно на старте гонки, то в такой ситуации эти трое пилотов будут вести себя более осторожно при борьбе со мной. Приятно это осознавать», – подчеркнул Леклер.

