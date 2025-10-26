  • Спортс
  • Ландо Норрис: «Многое сделал для прогресса. Искать оправдания – последнее, чем хочу заниматься»
Ландо Норрис: «Многое сделал для прогресса. Искать оправдания – последнее, чем хочу заниматься»

Норрис высказался о поуле в Мексике.

Пилот «Макларена» прокомментировал поул в квалификации к Гран-при Мехико.

В частности, британец подчеркнул, что оказался в непростых условиях в этот уик-энда, так как был вынужден пропустить первую практику. Вместо него выступил резервист команды Пато О’Уорд.

«Когда я проезжал первый круг во второй практике, мой первый круг за весь уик-энд, то уже чувствовал, что у меня есть темп. Это непростая трасса из-за нехватки прижимной силы и сцепления, но я был приятно удивлен тем, насколько хорошим оказался мой темп по сравнению с другими, кто выступал еще в первой практике.

Трудно определить, сколько всего сделала команда за кулисами, чтобы дать мне того, чего я хочу и что мне нужно от машины, чтобы выступать на необходимом уровне.

Но я и сам много чего сделал – в частности, за пределами трассы, – чтобы многие поняли, с какими трудностями я сталкиваюсь и как можно с этим справиться. Ведь искать оправдания – это последнее, чем я хочу заниматься», – сказал Норрис.   

Поул Норриса – жемчужина квалы «Ф-1» в Мехико. «Феррари» следом, Пиастри провалился
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Autosport
Гран-при Мексики
Ландо Норрис
Макларен
Формула-1
