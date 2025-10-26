Хуан-Пабло Монтойя: «Норриса и Пиастри нельзя по контракту обязать помогать напарнику, пока сохраняются математические шансы на титул»

В «Макларене» не может быть гонщика-помощника, заявил Монтойя.

Бывший пилот «Формулы-1» Хуан-Пабло Монтойя сообщил, что у «Макларена » пока нет возможности заставить Ландо Норриса или Оскара Пиастри работать на напарника.

«Команда не может это сделать – во-первых, потому что в контрактах гонщиков говорится, что им нельзя отдавать приказы для помощи напарнику, пока сохраняются математические шансы на титул. Но можно отдавать приказы, направленные на благо команды.

Я говорю о том, что нужно понять, как справиться с ситуацией внутри коллектива политически», – заявил эксперт в интервью AS Colombia.

