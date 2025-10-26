  • Спортс
0

Хуан-Пабло Монтойя: «Норриса и Пиастри нельзя по контракту обязать помогать напарнику, пока сохраняются математические шансы на титул»

В «Макларене» не может быть гонщика-помощника, заявил Монтойя.

Бывший пилот «Формулы-1» Хуан-Пабло Монтойя сообщил, что у «Макларена» пока нет возможности заставить Ландо Норриса или Оскара Пиастри работать на напарника.

«Команда не может это сделать – во-первых, потому что в контрактах гонщиков говорится, что им нельзя отдавать приказы для помощи напарнику, пока сохраняются математические шансы на титул. Но можно отдавать приказы, направленные на благо команды.

Я говорю о том, что нужно понять, как справиться с ситуацией внутри коллектива политически», – заявил эксперт в интервью AS Colombia.

Жак Вильнев: «Норрис сосредоточен на Ферстаппене, а не на Пиастри – Ландо опередит Оскара, если продолжит в том же духе»

Андреа Стелла о трудностях Пиастри: «Проблем с болидом нет»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: F1 Oversteer
logoОскар Пиастри
logoМакларен
logoЛандо Норрис
logoФормула-1
logoХуан-Пабло Монтойя
