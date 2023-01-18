ФИА обновила структуру управления – Томбасис занял должность директора «Ф-1»

объявила об изменениях в структуре управления.

Должность директора ФИА по гонках на болидах с открытыми колесами (в первую очередь речь о «Формуле-1») – и руководителем всей структуры, – стал Николас Томбасис.

В его непосредственном подчинении будут находиться четыре руководителя. Так, должность технического директора занял Тим Госс – который в прошлом долгое время работал в «Макларене», а в ФИА перешел в 2021 году.

Франсуа Сикар, ранее работавший на должности спортивного директора, займет должность директора по стратегии и операционной деятельности. В сфере его ответственности будет долгосрочное стратегическое планирование, вопросы ключевых активностей на трассе и вопросы логистики.

В то же время должность спортивного директора займет Стив Нильсен, а финансовым директором будет Федерико Лоди.

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