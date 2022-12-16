Майкл Маси вошел в совет директоров федерации картинга Австралии
Бывший гоночный директор ФИА Майкл Маси продолжит карьеру в Австралии.
Летом сообщалось, что Маси возглавит Комиссию австралийкой кузовной серии Supercars. Комиссия регулирует технические и спортивные правила чемпионата.
Теперь же стало известно, что Маси также будет работать в федерации картинга Австралии. С 1-го января 2023 года Маси войдет в состав совета директоров федерации.
Майкл Маси: «Получил сотни сообщений с угрозами и оскорблениями после Гран-при Абу-Даби. Писали, что придут за мной и моей семьей»
Майкл Маси будет регулировать технические и спортивные правила Supercars (Autosport)
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