Обязательный отпуск Бинотто продлится год. Экс-руководитель получил компенсацию от «Феррари» (Джулиано Дукесса)
Маттиа Бинотто не будет работать в командах «Формулы-1», ФИА или «Либерти Медиа» в ближайший год.
Как сообщает итальянский журналист Джулиано Дукесса, бывший руководитель «Феррари» отправился в обязательный отпуск длительностью в 12 месяцев – до окончания контракта, связывающего Бинотто и Скудерию. Маттиа принял данные условия, получив дополнительную компенсацию от «Феррари». Команда предпочла избежать ситуации, при которой специалист в ближайшее время стал бы работать на конкурентов, ФИА или «Либерти Медиа».
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