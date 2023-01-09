Обязательный отпуск Бинотто продлится год. Экс-руководитель получил компенсацию от «Феррари» (Джулиано Дукесса)

не будет работать в командах «Формулы-1», или «Либерти Медиа» в ближайший год.

Как сообщает итальянский журналист Джулиано Дукесса, бывший руководитель «Феррари» отправился в обязательный отпуск длительностью в 12 месяцев – до окончания контракта, связывающего Бинотто и Скудерию. Маттиа принял данные условия, получив дополнительную компенсацию от «Феррари». Команда предпочла избежать ситуации, при которой специалист в ближайшее время стал бы работать на конкурентов, ФИА или «Либерти Медиа».

Новым руководителем 16-кратных обладателей Кубка конструкторов стал .

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