Босс «Пантеры»: «13 команд могут выступать в «Ф-1», мы не боремся с «Андретти» за одно место»

«Пантера Азия» не конкурирует с «Андретти» за попадание в «Формулу-1», заявил Бенжамен Дюран.

Обе команды претендуют на участие в чемпионате. В то же время считается, что текущие десять участников против какого-либо расширения.

«В «Формуле-1» могут выступать 13 команд. Это не означает, что 13 команд будут, но, если существуют три хороших претендента, которые могут что-то привнести в «Ф-1», их можно принять.

Так что мы не боремся с «Андретти» за одно место – дело не в том, одобрят «Андретти» или нас. Я не могу рассуждать о ценности заявки «Андретти». Похоже, там много позитивного, выполнены все требования. Но это не мешает нам прийти в «Ф-1».

Мы не считаем друг друга конкурентами. Во-первых, мы не находимся на одном рынке. Есть сходства: «Андретти» пытается выйти за пределы США, мы – за пределы Азии, однако у нее есть поддержка производителя. И команда уже гоняется – я не могу сравнивать себя с ней. Мы может рассуждать только о ценности своего проекта, о том, что он, на наш взгляд, достаточно хорош для одобрения и «Ф-1», – заявил руководитель и сооснователь команды «Пантера Азия».

Босс «Пантеры»: «Ждем решения по вступлению в «Ф-1» в течение 4-5 месяцев. Есть предварительное соглашение с мотористом и планы по Академии гонщиков»

Большинство команд «Ф-1» резко против прихода «Андретти-Кадиллак» или других участников (Reuters)