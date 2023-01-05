Майкл Андретти об альянсе с «Кадиллаком»: «Уверены, что скоро окажемся в «Ф-1». Возможно, это главная история года в автоспорте»

прокомментировал союз «Андретти» и «Кадиллака» в «Формуле-1».

Американская команда заручилась поддержкой автопроизводителя General Motors (GM), которому принадлежит бренд «Кадиллак», ради попадания в «Ф-1».

Ранее президент ФИА Мохаммед бен Сулайем запустил процесс выражения заинтересованности со стороны потенциальных новых команд «Ф-1». Андретти рассчитывает на одобрение бен Сулайема.

«Он гонщик и понимает, насколько это важно для самой серии. Мы чувствуем большую уверенность в том, что сделали очень хорошую попытку выполнить все условия и, учитывая прекрасное партнерство с «Кадиллаком», очень-очень скоро окажемся на решетке, когда пройдет процесс выражения заинтересованности.

Все произошло естественным образом. У GM отличные ресурсы и люди, которые способны все ускорить. Мы в прекрасном положении», – сказал экс-пилот «Ф-1» и владелец «Андретти».

Кроме этого, Майкл заявил, что создание альянса, возможно, является «главной историей года» в автоспорте.

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