ФИА изучит заявки от потенциальных новых команд «Формулы-1»
Президент ФИА Мохаммед бен Сулайем объявил, что Федерация изучит заявки команд, которые намерены попасть в «Формулу-1».
«Я попросил свою команду ФИА проследить за запуском процесса выражения заинтересованности для новых команд чемпионата «Ф-1», – написал бен Сулайем в твиттере.
В последние месяцы желание участвовать в «Ф-1» выражала «Андретти». Легендарный американский гонщик Марио Андретти заявлял, что хотел бы видеть в составе своего коллектива Фернандо Алонсо. Майкл Андретти в декабре отмечал, что ждет одобрения заявки в ближайшие недели.
«Цель – заполучить опытного гонщика в пару к молодому таланту». Марио Андретти хотел бы видеть Алонсо и Херту в составе команды «Ф-1»
«Надеемся, что нам дадут «зеленый свет» в ближайшие недели». Майкл Андретти – о заявке на создание команды в «Ф-1»
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