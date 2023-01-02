ФИА изучит заявки от потенциальных новых команд «Формулы-1»

Президент ФИА Мохаммед бен Сулайем объявил, что Федерация изучит заявки команд, которые намерены попасть в «Формулу-1».

«Я попросил свою команду ФИА проследить за запуском процесса выражения заинтересованности для новых команд чемпионата «Ф-1», – написал бен Сулайем в твиттере.

В последние месяцы желание участвовать в «Ф-1» выражала «Андретти». Легендарный американский гонщик Марио Андретти заявлял, что хотел бы видеть в составе своего коллектива . Майкл Андретти в декабре отмечал, что ждет одобрения заявки в ближайшие недели.

«Цель – заполучить опытного гонщика в пару к молодому таланту». Марио Андретти хотел бы видеть Алонсо и Херту в составе команды «Ф-1»

«Надеемся, что нам дадут «зеленый свет» в ближайшие недели». Майкл Андретти – о заявке на создание команды в «Ф-1»