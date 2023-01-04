Николас Томбасис: «Команды потеряют примерно полсекунды с круга из-за изменений днища»

Командам «Формулы-1» предстоит отыграть полсекунды из-за новых правил, сообщил гоночный директор ФИА по «формульным» сериям Николас Томбасис.

Требования к днищу ужесточили перед сезоном-2023 в рамках борьбы с галопированием. В частности, края днища поднимут на 15 мм.

«Я не сомневаюсь, что мы поступили правильно. Мы постарались найти прагматичное решение, которое сработало бы в кратко- и среднесрочной перспективе. [Галопирование] не обязательно исчезнет, однако станет слабее. Нам еще предстоит увидеть, удалось ли избавиться полностью или мы периодическим будем с ним сталкиваться.

Сколько прижимной силы потеряют команды? Не слишком много. Я бы сказал, где-то 15-20 очков прижимной силы, что соответствует примерно половине секунды [с круга], что-то в таком духе. Возможно. Но развитие болидов, вероятно, перекроет потери», – заявил Томбасис.

Технический директор «Ф-1»: «Проблема галопирования решилась бы без вмешательства ФИА»

«Феррари» рассчитывает, что масса болида-2023 будет меньше минимальной. Использование балласта улучшит работу с шинами (Autosport)