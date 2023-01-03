«Феррари» рассчитывает, что масса болида-2023 будет меньше минимальной. Использование балласта улучшит работу с шинами (Autosport)

Теги Феррари Ред Булл Формула-1 регламент Авто

«Феррари» может преодолеть нижнюю границу допустимой массы машины.

В 2023 году лимит снизили на два килограмма – теперь минимальный показатель составляет 798 килограмма.

Основные усилия Скудерии направлены на снижение массы болида. Как сообщает Autosport, итальянская команда рассчитывает на то, то машина окажется легче минимально допустимой. В таком случае «Феррари» будет использовать балласт. Это позволит улучшить баланс и облегчить работу с шинами, что являлось слабым местом команды в 2022-м.

По информации источника издания, коллектив из Маранелло лишь после сборки узнает, удалось ли реализовать идею.

В то же время «Ред Булл», по слухам, уже в конце прошлого сезона омологировал шасси, которое на три килограмма легче, чем использованное по ходу 2022 года. Напомним, австрийская команда подготовила одну из самых тяжелых машин к старту сезона-2022, однако по ходу чемпионата внедряла облегченные детали.

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3 комментария

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United_LP
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Балласт - это их главный стратег?
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_Nibelungen_
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Сайнцу надо бы подтянуть работу с шинами. Или о каком балласте идет речь?
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приехали.
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