Технический директор «Ф-1»: «Проблема галопирования решилась бы без вмешательства ФИА»

считает, что могла не решать проблему галопирования.

По ходу сезона-2022 Федерация стала контролировать вертикальные колебания – до этого особенно серьезные проблемы возникли у « » на . По мнению Симондса, делать это было необязательно. Кроме этого, в 2023-м году изменятся требования к днищу.

«Я считаю, реакция после Баку была излишней. В Баку эффект был наибольшим, потому что наработки одной команды не сработали, и она достаточно громко высказывалась в прессе. Без вмешательства проблема тоже решилась бы. Большая часть команд теперь понимает, как контролировать галопирование», – сказал технический директор «Формулы-1».

Симондс признался, что «Ф-1» могла предусмотреть данную проблему, когда создавала технический регламент на 2022 год:

«Должен признать, мы тоже не ожидали. А должны были. У нас были инструменты, позволяющие предугадать такое поведение, ведь мы использовали динамические симуляции. Я также должен был знать, потому что работал над машинами с граунд-эффектом. Я просто забыл.

Без сомнения, галопирование вносит свой вклад. Командам приходится решать проблему, прежде чем работать над аэродинамикой. Подпрыгивание – не просто аэродинамическая проблема, она влияет и на механику – к примеру, жесткость подвески».

Болид Хэмилтона трясло как никогда – Льюис кричал от боли и молился, чтобы гонка закончилась. Едва вылез после финиша