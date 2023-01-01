Стартовал ралли-рейд «Дакар-2023»

В Саудовской Аравии начался «Дакар-2023» – 45-е издание знаменитого ралли-рейда.

Накануне состоялся пролог, основная гонка продлится с 1 по 15 января. Пилоты преодолеют 15 этапов, длина маршрута составит 8549 км (спецучастки – 4706 км).

В заезде примут участие 820 спортсменов и 453 экипажа в классах мотоциклов, квадроциклов, внедорожников, грузовиков, мотовездеходов, а также в категории «Классика» среди внедорожников и грузовиков. Со списком главных звезд можно ознакомиться здесь.

Расписание этапов «Дакара-2023»

Где и как смотреть «Дакар-2023»