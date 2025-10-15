Контракт Расселла с «Мерседесом» – многолетний (The Athletic)
Расселл останется в «Мерседесе» минимум на несколько лет.
«Мерседес» объявил о новых сделках с пилотами Джорджем Расселлом и Андреа Кими Антонелли. Команда не стала уточнять длительность соглашений, указав лишь, что гонщики будут выступать в 2026 году.
Как сообщает The Athletic со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, Расселл подписал многолетний контракт.
Расселл и Антонелли будут выступать за «Мерседес» в 2026 году
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: The Athletic
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости