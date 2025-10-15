Контракт Расселла с «Мерседесом» – многолетний (The Athletic)

Расселл останется в «Мерседесе» минимум на несколько лет.

«Мерседес» объявил о новых сделках с пилотами Джорджем Расселлом и Андреа Кими Антонелли . Команда не стала уточнять длительность соглашений, указав лишь, что гонщики будут выступать в 2026 году.

Как сообщает The Athletic со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, Расселл подписал многолетний контракт.

