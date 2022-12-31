Где и как смотреть «Дакар-2023»

Ралли-рейд «Дакар-2023» пройдет с 1 по 15 января в Саудовской Аравии.

31 декабря состоится пролог, основная гонка начнется 1 января.

Обзоры этапов будут появляться на Eurosport. Доступ к телеканалу можно получить через сервисы IPTV или оплатив подписку за пределами России. В США трансляции доступны на стриминговом сервисе Peacock, полный список вещателей есть на сайте ралли-рейда.

Кроме этого, хайлайты будут появляться на официальном ютуб-канале «Дакара».

Расписание этапов «Дакара-2023». Гонка начнется 1 января

Участники «Дакара-2023»: Леб, Аль-Аттия, Сайнс-старший, Сандерленд и другие звезды