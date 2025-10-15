Тото Вольфф о пилотах «Мерседеса»-2026: «Это был вопрос времени. Рад, что все остались довольны»

В «Мерседесе» прокомментировали сделки с пилотами.

Исполнительный директор «Мерседеса » Тото Вольфф высказался о продлении контрактов с Джорджем Расселлом и Андреа Кими Антонелли .

«Подтверждение состава всегда было вопросом времени. Мы хотели провести переговоры как следует, не спеша, и сделать так, чтобы все стороны остались довольны. Рад, что у нас получилось.

Джордж и Кими доказали, что являются сильной парой гонщиков, и нам не терпится продолжить наш путь вместе.

Мы сосредоточены на шести заключительных гонках года и борьбе за второе место в Кубке конструкторов, а затем на новой эре «Ф-1» с 2026 года», – заявил босс.

Расселл и Антонелли будут выступать за «Мерседес» в 2026 году

Контракт Расселла с «Мерседесом» – многолетний (The Athletic)