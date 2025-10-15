Тото Вольфф о пилотах «Мерседеса»-2026: «Это был вопрос времени. Рад, что все остались довольны»
В «Мерседесе» прокомментировали сделки с пилотами.
Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф высказался о продлении контрактов с Джорджем Расселлом и Андреа Кими Антонелли.
«Подтверждение состава всегда было вопросом времени. Мы хотели провести переговоры как следует, не спеша, и сделать так, чтобы все стороны остались довольны. Рад, что у нас получилось.
Джордж и Кими доказали, что являются сильной парой гонщиков, и нам не терпится продолжить наш путь вместе.
Мы сосредоточены на шести заключительных гонках года и борьбе за второе место в Кубке конструкторов, а затем на новой эре «Ф-1» с 2026 года», – заявил босс.
Расселл и Антонелли будут выступать за «Мерседес» в 2026 году
Контракт Расселла с «Мерседесом» – многолетний (The Athletic)
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт команды «Мерседес»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости