Карун Чандок о том, кто добился наибольшего прогресса в 2022-м: «Расселл. Он принял вызов в «Мерседесе», в паре с одним из величайших в истории»

Карун Чандок назвал гонщика, прибавившего большего других в 2022 году.

«Расселл. Мы знали, насколько он был хорош в « », однако пока не увидишь пилота в топ-команде, под давлением, в паре с одним из величайших гонщиков в истории, не поймешь, каким получится переход.

Джордж принял этот вызов», – отметил эксперт Sky Sports и бывший пилот «Формулы-1».

Расселл выиграл у по итогам дебютного сезона в « » и занял четвертую позицию в личном зачете, а также одержал первую победу в карьере.

Коллега Чандока Дэвид Крофт считает, что наибольшего прогресса добился пилот « » , завоевавший второе чемпионство подряд:

«Я считаю, он был более цельным гонщиком, допускал меньше ошибок, чем в 2021-м. Он фактически не ошибался».

Джордж Расселл: «Говорю Хэмилтону в шутку, что он спас мою карьеру, оставшись в «Ф-1»

Ферстаппен – лучший гонщик 2022 года по версии Autosport, Рованпера – 3-й, Вандорн – 6-й, Алонсо не попал в топ-10