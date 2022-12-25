Джордж Расселл: «Говорю Хэмилтону в шутку, что он спас мою карьеру, оставшись в «Ф-1»

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Джордж Расселл считает, что Льюис Хэмилтон поспособствовал его развитию.

Расселл присоединился к «Мерседесу» в 2022 году и обогнал титулованного напарника в личном зачете. Джордж рассказал, удивило ли его то, что 37-летний Льюис по-прежнему голоден до борьбы:

«Нет. Учитывая уровень выступлений, он выглядит молодым. Он подтянут, в хорошей форме, наслаждается гонками. Кроме этого, ему нравится проходить этот путь вместе с командой, пытаться вернуть «Мерседес» на вершину.

Я должен за многое его поблагодарить. Если бы напарником был не Льюис, мои выступления в этом году воспринимались бы совсем по-другому. Я в шутку говорю ему, что он, наверное, спас мою карьеру, оставшись в «Формуле-1». Если бы он ушел, а я провел сезон точно так же, то, не сомневаюсь, восприятие изменилось бы кардинальным образом».

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Тото Вольфф: «Хэмилтону было очень тяжело в прошедшем сезоне, и то, как он через это прошел, – достойно восхищения»

1 комментарий

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ALMANAC
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От таких шуток он может и заплакать)
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