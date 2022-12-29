Нико Хюлькенберг: «Запрет на политические заявления больше повлияет на других пилотов»

высказался о запрете на политические высказывания в «Формуле-1».

Политические или религиозные заявления отныне допустимы лишь после согласования с ФИА.

«Это деликатная, сложная тема. Мы спортсмены, которые приезжают в страну, чтобы выполнять работу, делать то, что мы любим. Я никогда не использовал эту платформу для политических заявлений.

На меня это не повлияет сильно. Больше на других. Я считаю, это личное дело, у каждого свое мнение», – заявил новичок « ».

ФИА запретила пилотам «Ф-1» делать несогласованные политические заявления

Зак Браун: «Давайте не превращать «Ф-1» в политический спорт»