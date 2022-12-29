Нико Хюлькенберг: «Запрет на политические заявления больше повлияет на других пилотов»

Теги ФИА Нико Хюлькенберг Формула-1 Политика Хаас Авто

Нико Хюлькенберг высказался о запрете на политические высказывания в «Формуле-1».

Политические или религиозные заявления отныне допустимы лишь после согласования с ФИА.

«Это деликатная, сложная тема. Мы спортсмены, которые приезжают в страну, чтобы выполнять работу, делать то, что мы любим. Я никогда не использовал эту платформу для политических заявлений.

На меня это не повлияет сильно. Больше на других. Я считаю, это личное дело, у каждого свое мнение», – заявил новичок «Хааса».

ФИА запретила пилотам «Ф-1» делать несогласованные политические заявления

Зак Браун: «Давайте не превращать «Ф-1» в политический спорт»

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Рейтинг
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Это на кого щас Халк батон покрошил?)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий