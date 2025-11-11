  • Спортс
  • Изак Аджар: «Заработанные 10 очков помогут «Рейсинг Буллз» в борьбе за 6-е место в Кубке конструкторов»
0

Изак Аджар: «Заработанные 10 очков помогут «Рейсинг Буллз» в борьбе за 6-е место в Кубке конструкторов»

Аджар оценил выступление в Бразилии.

Пилот «Рейсинг Буллз» Изак Аджар подвел итоги Гран-при Сан-Паулу, отметив, что надеялся выступить лучше с точки зрения результата.

При этом Аджару и Лоусону за уик-энд удалось заработать 10 очков и укрепить позиции команды в борьбе за 6-е место в Кубке конструкторов.

«В целом гонка прошла не очень хорошо. У нас была неудачная стратегия на первый отрезок, и мы потеряли время. Потом мы старались отыграть потерянное, но для этого у нас был недостаточно высокий темп, это не очень радует.

Хорошо, что команда заработала достаточно много очков. С этой точки зрения гонка получилась хорошей. Эти 10 очков помогут «Рейсинг Буллз» в борьбе за 6-е место в Кубке конструкторов.

В Сан-Паулу хорошая трасса, я получил большое удовольствие от самой гонки. Я получал новый опыт, совершил несколько обгонов, довольно много оборонялся. Так что да, как я уже сказал, интересная гонка, просто она прошла недостаточно хорошо с точки зрения количества набранных очков относительно приложенных усилий», – рассказал Аджар.

Что случилось на Гран-при в Бразилии: как Ферстаппен прорвался на подиум с пит-лейн?!

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
logoИзак Аджар
logoФормула-1
Гран-при Бразилии
logoРейсинг Буллз
