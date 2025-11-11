Фернандо Алонсо: «В следующих трех гонках «Астон Мартин» постарается превзойти «Хаас»

Алонсо обозначил цель «Астон Мартин» на финальные этапы сезона-2025.

Пилот «Астон Мартин » ожидает плотной борьбы в последних гонках сезона-2025.

После Гран-при Сан-Паулу в Кубке конструкторов идет активная борьба за 6-е место, которое на данный момент занимает «Рейсинг Буллз» с 82 очками. Следом идет «Астон Мартин», у которого 72 балла. На 8-м месте расположился «Хаас (70 очков), а на 9-м – «Заубер» (62 очка).

«Мы стараемся, мы будем стараться вплоть до этапа в Абу-Даби. Я бы хотел набрать чуть больше очков в этой части сезона.

Мы потеряли от 12 до 15 очков из-за проблем с надежностью мотора в Монако и проблем с тормозами в Китае. Также мы упустили очки еще в нескольких гонках – даже в Монце, где у нас повредилась подвеска.

Вероятно, мы упустим часть очков в Абу-Даби, но в следующих трех гонках мы постараемся превзойти «Хаас », – сказал Алонсо .

Что случилось на Гран-при в Бразилии: как Ферстаппен прорвался на подиум с пит-лейн?!

