Экс-менеджер Шумахера Вебер: «Михаэль и Макс Ферстаппен – настоящие спортсмены, а не голливудские звезды»

Экс-менеджер Шумахера сравнил немца и Ферстаппена.

Вилли Вебер, бывший менеджер Михаэля Шумахера , отметил схожие черты у Макса Ферстаппена и семикратного чемпиона «Формулы-1».

По мнению Вебера, Ферстаппен похож на Шумахера своим подходом к гонкам и отсутствию какого-либо интереса к гламурной составляющей чемпионата.

«Макс – такой гонщик, который больше полагается на свои инстинкты и внутренний голос, и при этом почти всегда оказывается прав. Михаэль все делал продуманно, каждый его маневр тщательно просчитывался.

При этом они оба готовы пожертвовать всем ради успеха. Их не назвать людьми, которые живут в гламуре ради шоу. Нет, они настоящие спортсмены, а не голливудские звезды. Их успехи всегда служили главным образом на благо спорта», – рассказал Вебер.

Что случилось на Гран-при в Бразилии: как Ферстаппен прорвался на подиум с пит-лейн?!