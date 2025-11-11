  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Экс-менеджер Шумахера Вебер: «Михаэль и Макс Ферстаппен – настоящие спортсмены, а не голливудские звезды»
6

Экс-менеджер Шумахера Вебер: «Михаэль и Макс Ферстаппен – настоящие спортсмены, а не голливудские звезды»

Экс-менеджер Шумахера сравнил немца и Ферстаппена.

Вилли Вебер, бывший менеджер Михаэля Шумахера, отметил схожие черты у Макса Ферстаппена и семикратного чемпиона «Формулы-1».

По мнению Вебера, Ферстаппен похож на Шумахера своим подходом к гонкам и отсутствию какого-либо интереса к гламурной составляющей чемпионата.

«Макс – такой гонщик, который больше полагается на свои инстинкты и внутренний голос, и при этом почти всегда оказывается прав. Михаэль все делал продуманно, каждый его маневр тщательно просчитывался.

При этом они оба готовы пожертвовать всем ради успеха. Их не назвать людьми, которые живут в гламуре ради шоу. Нет, они настоящие спортсмены, а не голливудские звезды. Их успехи всегда служили главным образом на благо спорта», – рассказал Вебер.

Что случилось на Гран-при в Бразилии: как Ферстаппен прорвался на подиум с пит-лейн?!

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: f1-insider
logoМихаэль Шумахер
logoМакс Ферстаппен
Вилли Вебер
logoРед Булл
logoФормула-1
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Макс Ферстаппен: «Стратегия в Бразилии оказалась верной – темп стал намного лучше»
19 минут назад
Нико Хюлькенберг о сходе Бортолето: «Это сделает его сильнее»
43 минуты назад
Андреа Стелла: «Норрис доминирует в чемпионате, но не полностью»
сегодня, 15:08
Марк Уэббер о штрафе Пиастри: «Мне это показалось обычным инцидентом первого круга»
сегодня, 14:55
Франко Колапинто: «Стролл выбил Бортолето в стену – Ланс всегда так поступает, всегда выносит других с трассы»
сегодня, 14:35
Ален Прост: «Макларен» серьезно усложняет себе жизнь попытками сохранить максимально честный подход к обоим гонщикам»
сегодня, 14:26
Флавио Бриаторе: «Альпин» не нашла никого лучше Колапинто и Гасли»
сегодня, 14:06
Хуан-Пабло Монтойя: «Хэмилтон видит, что делает для «Феррари» больше, чем команда делает для него. Это источник его разочарования»
сегодня, 13:54
«Феррари» объявила, что продолжит участвовать в WEC как минимум до 2029 года
сегодня, 13:34
Гельмут Марко: «Ферстаппена может спасти только авария или сход Норриса»
сегодня, 13:23
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Сан-Паулу-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
3 ноября, 08:50
Алешин и Ременяко – победители сезона-2025 Российской серии гонок на выносливость (REC)
27 октября, 15:22
Где смотреть Гран-при Мехико-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
22 октября, 07:00
Праздник мотокросса: MX Igora Drive прошел на «Игора Драйв»
14 октября, 10:10
Где смотреть Гран-при США-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
13 октября, 08:13
На трассе «Игора Драйв» пройдут соревнования по мотокроссу MX IGORA DRIVE 2025
7 октября, 10:54Фото
Рекорды на старте и феерия на треке – Российская серия гонок на выносливость завершила сезон захватывающим Гран-при Москвы
6 октября, 15:30Фото
Роман Тиводар стал победителем Кубка России по дрифту «TEBOIL Суперфинал РДС»
6 октября, 09:48
REC соберет рекордное количество участников на Гран-при Москвы 4 октября
30 сентября, 11:00Фото
Кубок России «Суперфинал РДС» пройдет 4 и 5 октября в спорткомплексе «Ростов Арена»
30 сентября, 09:48Фото