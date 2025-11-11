  • Спортс
  • Мартин Брандл: «Последний раз Пиастри попадал на подиум еще в сентябре. Его темп недостаточно хорош»
Мартин Брандл: «Последний раз Пиастри попадал на подиум еще в сентябре. Его темп недостаточно хорош»

Брандл высказался о причинах неудач Пиастри.

Комментатор Sky Sports и бывший пилот «Формулы-1» Мартин Брандл поделился мнением о неудачном отрезке Оскара Пиастри, на дистанции которого австралиец сильно уступает по очкам своему напарнику по команде и главному конкуренту в борьбе за титул Ландо Норрису.

С учетом последнего Гран-при Сан-Паулу, где Норрис победил, а Пиастри финишировал лишь 5-м, отрыв в чемпионате вырос 24 очков.

«Пиастри снова не повезло. Фортуна просто не поворачивается к нему лицом. Последний раз Пиастри попадал на подиум еще в сентябре – в Монце. При этом до гонки в Монце Пиастри попадал на подиум в 13 из 15 Гран-при – в том числе выиграв 7 из них.

Норрис был быстрее Пиастри в Монце, а затем у Оскара был ужасный уик-энд в Баку – с двумя авариями и фальстартом. Потом была схватка с Норрисом на старте в Сингапуре, спринт в Остине, который дорого обошелся обоим пилотам «Макларена». С тех пор его темп просто недостаточно хорош.

И вопрос в том, в чем именно проблема и где она находится? В голове у Оскара, или же это просто полоса неудач, а может проблемы с настройками машины или просто эти гонки проходили на трассах, которые хуже подходят Пиастри? Вероятно, на результатах сказались все эти факторы, притом что параллельно с этим Ландо Норрис обрел уверенность в себе и нашел свою скорость», – рассказал Брандл.

Что случилось на Гран-при в Бразилии: как Ферстаппен прорвался на подиум с пит-лейн?!

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Sky Sports
Гран-при Бразилии
