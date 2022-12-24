Николас Томбасис: «ФИА не считает, что команды мошенничали с днищами, но правила допускали хитрости»

Николас Томбасис рассказал, что команды «Формулы-1» хитрили с гибкими днищами в 2022 году.

При этом гоночный директор по «формульным» сериям подчеркнул, что не верит в мошенничество.

В середине сезона ФИА внедрила техническую директиву, направленную на борьбу с подпрыгиваниями болида. Кроме этого, Федерация ужесточила контроль над гибкостью днища. До изменения регламента возникали подозрения, что ряд команд обходит правила, которые касаются планки под днищем.

«Конечно, команды работают на грани допустимого, однако мы не считаем, что кто-то мошенничал. Но формулировки правил допускали хитрости. Скажем так, это было ненамеренно. Поэтому техническая директива прояснила регламент, мы внесли некоторые изменения.

Есть две области, где мы могли действовать в одностороннем порядке, без одобрения Комиссии «Ф-1». Одна касается жесткости деталей, другая – безопасности. Это позволило нам действовать», – сообщил специалист.

Томбасис также пояснил, что менять правила «Ф-1» весьма тяжело:

«В «Формуле-1» почти всегда считается, что кто-то получает выгоду, ведь в конечном счете одна команда побеждает, а другая – нет. Если не считать вещей, связанных с безопасностью, где в целом большинство согласны, добиться консенсуса фактически по любому другому вопросу невероятно трудно. И я это понимаю, ведь я был по другую сторону.

Команды быстро забывают правила, которые играли им на руку, и помнят изменения, которые им мешали. Мы стараемся сохранять баланс, насколько это возможно, и, безусловно, не хотим, чтобы одна команда получала преимущество по отношению к другой. Но это еще и психологическое соревнование – всегда думаешь, что кто-то тебя атакует».

Николас остался доволен техническими правилами, разработанными перед сезоном-2022:

«Пожалуй, я бы строже прописал пункты, касающиеся краев днища. В остальном все не так плохо».

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