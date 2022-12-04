Тото Вольфф о новых правилах в «Ф-1»: «Не думаю, что теперь кому-то удастся выиграть восемь чемпионатов подряд»

Исполнительный директор сомневается, что в ближайшем будущем какой-то команде «Ф-1» удастся выиграть восемь чемпионатов подряд.

По мнению Вольффа, разработанные правила будут постоянно сокращать отрывы между командами и увеличивать конкуренцию.

«Думаю, нужно просто стараться выступать лучше других. В этом соревновании все относительно и мы не знаем, кто именно будет нашими соперниками завтра и послезавтра. Происходит это из-за установленного потолка бюджетов. И именно такой и должна быть – где за титул будет бороться не одна, не три, а до пяти команд.

Не думаю, что теперь кому-то удастся выиграть восемь чемпионатов подряд. Просто потому что разработанные правила заметно это усложняют.

Топ-командам стало сложнее. Теперь вы не можете просто увеличить инвестиции относительно соперников, чтобы быстрее достичь результата. И правило сокращения времени работы в аэродинамической трубе тоже будет сказываться.

В том числе из-за этого фактора в будущем борьба в чемпионате будет намного плотнее. Потому что у команды с последнего места будет на 40-50 процентов больше времени для работы в аэродинамической трубе», – рассказал Вольфф.

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