Зарплата Хэмилтона в 2022 году составила $40 млн – Льюис опередил Ферстаппена и Алонсо (RN365)

Пилот « » остался самым высокооплачиваемым гонщиком «Формулы-1» в 2022 году.

Издание RacingNews365 опубликовало данные о заработках гонщиков «Формулы-1» за прошедший сезон. При составлении учитывались данные, полученные из различных источников. Также журналисты консультировались с несколькими источниками в паддоке для соблюдения максимальной точности.

За сезон-2022 Хэмилтон заработал $40 млн, опередив Макса Ферстаппена, который по контракту с «Ред Булл» получил $35 млн. Замкнул тройку лидеров , который в следующем году сменит «Альпин» на «Астон Мартин».

Зарплаты пилотов «Ф-1» в сезоне-2022

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – $40 млн – 2023 год (срок действия контракта)

2. Макс Ферстаппен (« ») – 35 – 2028

3. Фернандо Алонсо («Альпин») – 20 – 2022

4. Себастьян Феттель («Астон Мартин») – 15 – 2022*

5. Даниэль Риккардо («Макларен») – 15 – 2023 (2022)**

6. Ландо Норрис («Макларен») – 15 – 2025

7. Шарль Леклер («Феррари») – 12 – 2024

8. Карлос Сайнс (« ») – 10 – 2024

9. Валттери Боттас («Альфа Ромео») – 10 – 2025

10. Ланс Стролл («Астон Мартин») – 10 – открытый

11. Серхио Перес («Ред Булл») – 10 – 2024

12. Джордж Расселл («Мерседес») – 5 – 2023

13. Эстебан Окон («Альпин») – 5 – 2024

14. Пьер Гасли («Альфа Таури») – 5 – 2023 (2022)**

15. Кевин Магнуссен («Хаас») – 5 – 2023

16. Алекс Албон («Уильямс») – 2 – 2024

17. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») – 1 – 2023

18. Мик Шумахер («Хаас») – 1 – 2022-12-19

19. Николас Латифи («Уильямс») – 1 – 2022

20. Юки Цунода («Альфа Таури») – 0,75 – 2023

* – Себастьян Феттель завершил карьеру

** – Риккардо и Гасли договорились о досрочном расторжении контрактов

В «Ф-1» за год разбили машин на $34 млн! Самая «дорогая» гонка обошлась в $4,5 млн, Шумахер – чемпион по ущербу за два сезона