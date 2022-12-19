Зарплата Хэмилтона в 2022 году составила $40 млн – Льюис опередил Ферстаппена и Алонсо (RN365)
Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон остался самым высокооплачиваемым гонщиком «Формулы-1» в 2022 году.
Издание RacingNews365 опубликовало данные о заработках гонщиков «Формулы-1» за прошедший сезон. При составлении учитывались данные, полученные из различных источников. Также журналисты консультировались с несколькими источниками в паддоке для соблюдения максимальной точности.
За сезон-2022 Хэмилтон заработал $40 млн, опередив Макса Ферстаппена, который по контракту с «Ред Булл» получил $35 млн. Замкнул тройку лидеров Фернандо Алонсо, который в следующем году сменит «Альпин» на «Астон Мартин».
Зарплаты пилотов «Ф-1» в сезоне-2022
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – $40 млн – 2023 год (срок действия контракта)
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 35 – 2028
3. Фернандо Алонсо («Альпин») – 20 – 2022
4. Себастьян Феттель («Астон Мартин») – 15 – 2022*
5. Даниэль Риккардо («Макларен») – 15 – 2023 (2022)**
6. Ландо Норрис («Макларен») – 15 – 2025
7. Шарль Леклер («Феррари») – 12 – 2024
8. Карлос Сайнс («Феррари») – 10 – 2024
9. Валттери Боттас («Альфа Ромео») – 10 – 2025
10. Ланс Стролл («Астон Мартин») – 10 – открытый
11. Серхио Перес («Ред Булл») – 10 – 2024
12. Джордж Расселл («Мерседес») – 5 – 2023
13. Эстебан Окон («Альпин») – 5 – 2024
14. Пьер Гасли («Альфа Таури») – 5 – 2023 (2022)**
15. Кевин Магнуссен («Хаас») – 5 – 2023
16. Алекс Албон («Уильямс») – 2 – 2024
17. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») – 1 – 2023
18. Мик Шумахер («Хаас») – 1 – 2022-12-19
19. Николас Латифи («Уильямс») – 1 – 2022
20. Юки Цунода («Альфа Таури») – 0,75 – 2023
* – Себастьян Феттель завершил карьеру
** – Риккардо и Гасли договорились о досрочном расторжении контрактов
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