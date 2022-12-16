Инженер Магнуссена Марк Слейд: «Если говорить о настройке болида, Райкконен был лучшим, с кем я когда-либо работал»

Марк Слейд рассказал, что считает лучшим гонщиком по работе с настройками машины из всех, с кем он работал.

Марк Слейд работает в «Формуле-1» с 1991 года. За свою карьеру он, помимо Райкконена, также был гоночным инженером , , Дэвида Култхарда, и многих других пилотов. Сейчас Слейд работает в « » с Кевином Магнуссеном:

«На мой взгляд, Кими был лучшим гонщиком, с которым я когда-либо работал, если говорить о работе с настройками болида. Он был абсолютно феноменален. Он потрясающим образом чувствовал изменения в поведении болида.

Ты мог изменить настройки болида, а Кими тут же говорил тебе, лучше стало или хуже. Он мог сказать тебе, что именно нужно изменить в настройках, чтобы он поехал быстрее. Очень многие гонщики с трудом обеспечат вам такую обратную связь».

Также, по словам Слейда, Райкконен очень точно определял наличие проблем в работе и поведении болида:

«Понятно, что Кими не мог сказать, в чем конкретно заключается проблема в машине. Но если ты смотрел на болид и не видел проблем в его работе, не зная, с чего даже начать, тебе следовало посмотреть еще раз. Поскольку шансы на то (если Райкконен говорил об этом), что проблема все-таки есть были весьма высоки».

Кем из гонщиков «Ф-1» больше всего интересовались в России за 10 лет? Проверили запросы в Google – 5 раз побеждал Квят

«Себ воодушевил письмом, когда я считал свою работу незначимой». Пилоты «Ф-1» прощаются с Феттелем