«Ред Булл» заплатит более $6 млн вступительных взносов за участие в сезоне-2023

Команда «Ред Булл» заплатит более $6 млн вступительных взносов за сезон-2023.

Размер вступительного взноса каждой команды рассчитывается в зависимости от количества набранных очков в предыдущем сезоне.

Базовый взнос для командой команды «Формулы-1» за сезон составляет $617687. Также команда должна заплатить по $6174 за каждое заработанное очко в общем зачете

Для обладателей Кубка конструкторов выплата за каждое заработанное очко составляет $7411.

За сезон-2022 команда «Ред Булл» заработала в общей сложности 759 очков. Итоговая сумма взноса за сезон-2023 в результате составит $6242636.

Взносы команд за участие в сезоне-2023:

1. «Ред Булл» – $6242636

2. «Феррари» – $4038083

3. «Мерседес» – $3797297

4. «Альпин» – $1685789

5. «Макларен» – $1599353

6. «Альфа Ромео» – $957,257

7. «Астон Мартин» – $957,257

8. «Хаас» – $846,125

9. «Альфа Таури» – $833,777

10. «Уильямс» – $667,079

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