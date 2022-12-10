Ферстаппен сравнил свои титулы: «Второй лучше, но я не променял бы первый на него»

Макс Ферстаппен оценил свои чемпионства в «Формуле-1».

В прошлом году гонщик выиграл титул в упорной борьбе с из , а в 2022-м оформил чемпионство досрочно.

«Эмоции очень разные, но так и должно быть, ведь вся твоя жизнь направлена на достижение одной цели – стать чемпионом мира. Первый титул – всегда очень эмоциональное событие, а этот сезон сложился совсем по-другому.

Я считаю, что мы стали более конкурентоспособными, выступления всей команды приносили больше удовольствия. Мы хотели выиграть личный и командный зачеты, выиграли много гонок, так что я бы сказал, что этот титул лучше, год более плодотворный.

Сезоны очень разные. Я не могу выбрать какой-то один, потому что первый титул вышел очень эмоциональным. Я бы не променял его на чемпионство этого года. Может, если я выиграю третий, то смогу выбирать!

В этом году я получил большое удовольствие от гонок. В прошлом сезоне я впервые сражался за титул, получил новый опыт. Не могу выбрать [один из титулов]», – сказал Макс.

Ферстаппен, Вандорн, Рованпера и другие чемпионы получили трофеи на церемонии ФИА

Макс Ферстаппен: «Предпочел бы прошлогоднюю машину. Она была более маневренной»