Педро де ла Роса: «Алонсо мотивирован так же или больше, чем 15 лет назад»

Амбассадор Педро де ла Роса уверен в будущем .

Двукратный чемпион «Формулы-1» начнет выступать за британскую команду в 2023 году. Алонсо на десять лет младше своего 51-летнего соотечественника, с которым дружит многие годы.

Де ла Роса завершил выступления в «Ф-1» в 41 год – столько же сейчас Алонсо.

«[В 2012 году] я не чувствовал, что стал медленнее, так как опыт давал дополнительное преимущество. Но зрение ухудшилось – оно стало не 100-процентным, а, может, 98-процентным. Мне казалось, что это единственный фактор. В то же время я пилотировал в контактных линзах и не считал, что есть большая проблема. Также стало больше физической боли, поэтому я прекратил бегать и чаще занимался велоспортом. Но это незначительные детали.

Это постепенный переход – не такой, как и в других видах спорта вроде тенниса или футбола. Результаты снижаются, однако это происходит очень медленно. Да, сейчас, в 51 год, я не так быстро реагирую на светофор – я гоняюсь в картинге каждую неделю. Но времена на круге те же, просто приходится каждый раз быть чуть более внимательным.

К уходу из спорта приводят перелеты и усталость – вот главная проблема для гонщика вроде Фернандо. И я вижу мотивацию, которая позволит выступать еще годы. Ощущения те же, что были в 20 лет назад.

Он на десять лет младше меня. Больше всего меня поражают его улыбка во время тестов, настрой, мотивация, которая осталось ровно такой же, что и в в 2007-м – и такой же, как в «Минарди». Его ожидания остались неизменными. Он рожден бойцом, и его мотивация та же или больше, чем 15 лет назад. Меня это впечатляет больше всего», – сказал де ла Роса.

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