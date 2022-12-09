Эстебан Окон: «Пожалуй, это был мой наиболее цельный сезон. Не хватило только подиума»

Пилот считает, что сезон-2022 получился для него наиболее цельным и хорошим в «Формуле-1» на данный момент.

При этом в сезоне-2021 Окону удалось выиграть Гран-при Венгрии, одержав первую победу в «Ф-1», в то время как в прошедшем чемпионате француз ни разу не поднялся на подиум.

«Пожалуй, это был мой наиболее цельный сезон. Единственная вещь, которой мне в итоге не хватило в этом сезоне – это попадание на подиум. К сожалению, несколько раз обстоятельства сложились не в нашу пользу и мы не смогли попасть на подиум. Но я надеюсь, что мы исправим это в следующем году.

Мы достигли всех целей, которые ставили перед собой на этот сезон. Мы финишировали четвертыми в Кубке конструкторов. Этот сезон также получился для меня лучшим с точки зрения количества набранных очков. И я этому очень рад. Вся команда отлично отработала, развивая болид по ходу сезона. Надеюсь, в следующем году мы сможем прибавить еще», – рассказал Окон.

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