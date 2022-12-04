«Пилот просто будет терять самое быстрое время на круге». Зак Браун предложил вариант штрафа за аварии в квалификациях

Исполнительный директор предложил вариант штрафа для пилотов, которые своими действиями вызывают желтые или красные флаги в квалификации.

Ранее Карлос Сайнс призывал обдумать возможность штрафовать гонщиков, которые портят другим пилотам быстрые попытки в квалификациях.

«В других сериях решение уже существует. Пилот (совершивший ошибку, после которой сессию останавливают) просто теряет свое самое быстрое время прохождения круга. Ведь всем пилотам нужно проехать минимум один круг в каждом сегменте. И пилота за подобную ошибку можно вот так штрафовать – и не важно, намеренно он допустил ошибку или нет. Ведь своими действиями ты все равно испортил кому-то быстрый круг.

Это очень простое решение проблемы, применить его можно сразу же. Ты заставил другого пилота сбросить скорость – ты теряешь свой круг, тебе нужно будет проехать еще один. Может быть, ты не сможешь этого сделать. А может тебе придется использовать дополнительный комплект шин. В любом случае, это самое простое решение этой проблемы», – рассказал Браун.

Карлос Сайнс: «За инциденты, которые приводят к желтым и красным флагам в квалификации, должен полагаться какой-то штраф»