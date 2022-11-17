Карлос Сайнс: «За инциденты, которые приводят к желтым и красным флагам в квалификации, должен полагаться какой-то штраф»

Пилот предложил штрафовать гонщиков, если их действия в квалификации приводят к остановке сессии красными флагами или портят другим гонщика быстрые круги желтыми флагами.

Обсуждение данной темы активно началось в прессе и паддоке в свете истории с конфликтом между Максом Ферстаппеном и на Гран-при Сан-Паулу.

По одной из версий, Ферстаппен отказался пропускать Переса, потому что тот специально попал в аварию в квалификации к Гран-при Монако ранее в этом году.

«Я не буду комментировать эту ситуацию в контексте того, намеренно это было сделано или нет. Однако все гонщики сейчас хотят появления какого-то правила для ситуаций, в которых ты своими действиями вызвал красные или желтые флаги – намеренно или нет, – и пилот в такой ситуации должен понести какое-то наказание. Ведь своими действиями пилот мог повредить девяти другим участникам третьего сегмента.

В любом случае, за такие инциденты должен полагаться какой-то штраф. Потому что в противном случае этим начнут пользоваться все. За последние несколько лет я видел очень много случаев попыток играть с этим, использовать такую лазейку – и этих случаев было намного больше, чем вам может показаться, и чем освещалось в прессе.

Любой из 20 гонщиков «Формулы-1», анализируя подобные инциденты, может довольно быстро выяснить для себя, было ли это сделано намеренно или нет, мы же не глупые. Но данную ситуацию (с Пересом в Монако) я комментировать не буду. Это уже в прошлом. Скажу лишь, что если бы такое правило существовало, то подобные мысли (о намеренности аварии) даже не пришли бы вам в голову.

Думаю, борьба в третьем сегменте квалификации стала бы только лучше. Ведь получится, что ты можешь не только многое выиграть, но и многое потерять. И чтобы занять хорошую позицию тебе потребуется проехать действительно хороший и чистый круг», – рассказал Сайнс.

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