Росс Браун: «Кто-то может предложить проводить спринт вообще на каждом Гран-при – посмотрим, как будет развиваться ситуация»

Спортивный директор «Формулы-1» , уходящий со своего поста, поделился мнением о будущем формата гоночного уик-энда, подразумевающего проведение спринта.

В следующем году количество этапов со спринтами будет расширено с трех до шести. При этом многие пилоты недовольны спринт-форматом в его нынешнем виде и хотели бы видеть изменения.

«Если говорить о спортивном регламенте, то нам нужно непредвзято смотреть на вещи и на возможные изменения формата гоночного уик-энда.

В «Формуле-1» уже есть много хорошего. Например, мне нравится текущий формат квалификации. Разделение квалификации на три этапа сохраняет постоянный зрительский интерес. Борьба действительно получается интересной, а иногда мы видим и сенсации.

Инициатива со спринтом, как кажется, сработала довольно неплохо. В следующем году этапов со спринтами будет уже шесть. Мне сложно назвать оптимальное число Гран-при со спринтами в долгосрочной перспективе. Кто-то может предложить проводить спринт вообще на каждом Гран-при. Но посмотрим, как будет развиваться ситуация. Но спринт определенно оживил гоночный уик-энд и дает зрителям три дня наблюдать за полноценной борьбой», – рассказал Браун.

Лучший момент года в «Ф-1» – рубка за подиум между Леклером, Хэмилтоном и Пересом. Три круга подряд разбирались почти в каждом повороте!