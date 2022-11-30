Тото Вольфф: «Этот сезон спустил «Мерседес» с небес на землю, заставил вновь ценить чувство победы – как было в Бразилии»

Исполнительный директор уверен, что относительно неудачный сезон-2022 пойдет команде на пользу в будущем.

После успехов последних десяти лет в прошедшем сезоне «Мерседес» занял третье место в Кубке конструкторов и выиграл всего одну гонку за весь чемпионат.

«Параметры изменились. Конечно же, мы обсуждаем ситуацию. Анализируем данные, стараясь найти причины, по которым в прошлом после эры доминирования скорость команды внезапно заметно падала.

И отследить путь к начальной причине вполне возможно – будь то смена технического регламента, уход из команды ключевых людей или фундаментальное изменение шин.

Наша организация осталась прежней, у нас все те же возможности, те же финансовые ресурсы. Так что мы все понимаем. Технический регламент изменился. Мы ошиблись в его интерпретации. Но все остальные компоненты по-прежнему на месте.

Нам нужно настроить систему и во всем разобраться. На сто процентов уверен, что нам даже был нужен такой трудный сезон – чтобы перезарядиться, найти новую мотивацию.

Мы выиграли чемпионат восемь раз подряд, выиграли более ста гонок. А этот сезон спустил нас с небес на землю, заставил вновь ценить чувство победы – как было в Бразилии. А также понять, насколько сложно на самом деле отыгрываться, стараться вернуться на привычные позиции», – рассказал Вольфф.

«Ф-1» уже готова к 2023-му: свободные места закончились, новички проехали тесты на новых машинах («Феррари» – лучшая)