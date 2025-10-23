В «Альпин» передумали менять Колапинто на Дуэна в последних гонках сезона-2026 (The Race)

Колапинто проведет оставшиеся гонки сезона.

Пилот «Альпин» Франко Колапинто выступит за французскую команду как минимум во всех оставшихся гонках нынешнего сезона. И сохраняет хорошие шансы оставить за собой место в «Альпин» и в следующем году.

По информации The Race, в «Альпин» всерьез рассматривали возможность обратной замены – и по ходу летнего перерыва в чемпионате сообщили своему резервному пилоту Джеку Дуэну , что команда планирует посадить его за руль болида в трех последних гонках сезона.

Это стало бы возможным при наличии соответствующей финансовой поддержки и плохих результатов Колапинто.

Однако в итоге в «Альпин » отказались от этих планов – выступления Колапинто улучшились, а также аргентинец заручился поддержкой компании Mercado Libre.

