MotoGP. Марк Маркес пропустит остаток сезона из-за травмы

Маркес пропустит остаток сезона MotoGP.

Пилот «Дукати» Марк Маркес не выступит в трех оставшихся гонках сезона-2025.

Семикратный и действующий чемпион MotoGP ранее перенес операцию на правой лопатке, которую сломал в аварии на Гран-при Индонезии.

Врачи в Мадриде выяснили, что после недельной иммобилизации перелом клювовидного отростка и повреждение связок не демонстрировали достаточных признаков стабилизации, поэтому решились на хирургическое вмешательство. Операция изначально рассматривалась как возможный вариант на тот случай, если запланированное консервативное лечение не увенчается успехом.

По итогам последних медицинских проверок в стане Маркеса было принято решение пропустить остаток сезона и сосредоточиться на восстановлении.

О том, кто заменит Маркеса в составе «Дукати» в оставшихся гонках, команда сообщит позднее.

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Autosport
