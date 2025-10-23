Лоран Мекьес: «В 2026-м году «Ред Булл» сможет применить многие вещи, о которых мы узнаем в этом сезоне»
Руководитель «Ред Булл» Лоран Мекьес рассказал, по каким причинам команда до последнего работала над развитием машины этого года.
По словам Мекьеса, многие полученные сейчас знания пригодятся «Ред Булл» и в следующем году, несмотря на кардинальные изменения конструкции болидов, двигателей и шин.
«На самом деле в 2026-м году мы сможем применить многие вещи, о которых узнаем в этом сезоне. Понятно, что в сезоне-2026 все будут начинать с чистого листа, если говорить о конструкции болидов и силовых установок.
Однако факт в том, что вы продолжите работать с теми же людьми, использовать те же самые методы работы, процессы и инструменты при разработке болида.
Добившись максимума в работе с нынешним болидом, эффективно используя имеющиеся инструменты, вы с большей уверенностью будете работать над новой машиной.
И перенос накопленных знаний и умений возможен во многих областях. Одна из них – работа с шинами. Пусть конструкция шин и изменится. Но главным образом речь идет о работе над развитием болида в целом, о принципах работы корреляции данных», – рассказал Мекьес.
