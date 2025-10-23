  • Спортс
  • Лоран Мекьес: «В 2026-м году «Ред Булл» сможет применить многие вещи, о которых мы узнаем в этом сезоне»
1

Лоран Мекьес: «В 2026-м году «Ред Булл» сможет применить многие вещи, о которых мы узнаем в этом сезоне»

Мекьес объяснил продолжение работы над болидом 2025 года.

Руководитель «Ред Булл» Лоран Мекьес рассказал, по каким причинам команда до последнего работала над развитием машины этого года.

По словам Мекьеса, многие полученные сейчас знания пригодятся «Ред Булл» и в следующем году, несмотря на кардинальные изменения конструкции болидов, двигателей и шин.

«На самом деле в 2026-м году мы сможем применить многие вещи, о которых узнаем в этом сезоне. Понятно, что в сезоне-2026 все будут начинать с чистого листа, если говорить о конструкции болидов и силовых установок.

Однако факт в том, что вы продолжите работать с теми же людьми, использовать те же самые методы работы, процессы и инструменты при разработке болида.

Добившись максимума в работе с нынешним болидом, эффективно используя имеющиеся инструменты, вы с большей уверенностью будете работать над новой машиной.

И перенос накопленных знаний и умений возможен во многих областях. Одна из них – работа с шинами. Пусть конструкция шин и изменится. Но главным образом речь идет о работе над развитием болида в целом, о принципах работы корреляции данных», – рассказал Мекьес.

Ферстаппен – триумфатор года даже без титула «Ф-1». Вместо ненависти публики – овации

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: motorsportweek
регламент
logoРед Булл
logoЛоран Мекьес
logoФормула-1
