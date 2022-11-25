Роберт Кубица: «Мне 38 лет, так что я не слишком удивлюсь, если больше ни разу не сяду за руль болида «Ф-1»

Резервный пилот Роберт Кубица признал, что его гоночная карьера может быть завершена.

Последний раз Кубица оказывался за рулем болида «Формулы-1», выступая в первой практике перед Гран-при Абу-Даби.

Как признает сам Кубица, его сотрудничество с «Альфа Ромео» продолжается во многом из-за спонсоров команды – нефтяной польской компании Orlen.

«Был ли это мой последний раз за рулем болида «Ф-1»? Я не знаю. Единственная причина, по которой я продолжаю оставаться в «Ф-1» – это порой оказываться за рулем болида, будучи резервным пилотом. Но да, этот уик-энд в Абу-Даби, вероятно, станет последним.

Но тут все зависит от партнеров «Альфа Ромео» – компании Orlen. Для начала нам нужно решить, чего хотят они, а потом обсудить это со всеми заинтересованными сторонами. Каким бы ни был итог, останусь ли я в «Альфа Ромео» или может начну сотрудничать с другой командой, посмотрим, что я смогу сделать, смогу ли я быть полезным. Потому что я не хочу оставаться в «Ф-1», если не смогу быть полезным.

В любом случае, я чувствую себя вполне комфортно. И я всегда реалистично оценивал ситуацию. Будем честны – мне 38 лет, так что я не слишком удивлюсь, если больше ни разу не сяду за руль болида «Ф-1», – рассказал Кубица.

Роберт Кубица: «Я до сих пор выступал бы в «Ф-1», если бы «Уильямс»-2019 был хорошим болидом»