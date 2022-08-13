Роберт Кубица: «Я до сих пор выступал бы в «Ф-1», если бы «Уильямс»-2019 был хорошим болидом»

Резервный пилот «Альфа Ромео» считает, что в «Формуле-1» не оценили его возвращение в 2019 году.

Кубица выступал за «БМВ-Заубер» и в 2006-2010 годах, после чего попал в серьезную аварию на раллийной машине. В 2019-м Роберт провел сезон за «Уильямс» и заработал единственное очко для команды на Гран-при Германии.

Польский пилот предположил, что сохранил бы место в «Ф-1», если бы не оказался в худшей машине пелотона.

«После аварии в 2011 году я не всегда считал, что снова попаду в «Формулу-1». Поэтому возвращение в «Формулу-1» в составе «Уильямса» стало лучшим достижением в моей карьере.

Жаль, что машина была не очень хорошей, так что запоминающихся моментов немного. Люди забывают, что я был тем, кто завоевал очко в том сезоне, а с таким болидом это было нелегко. Я до сих пор горжусь, что выиграл балл на Гран-при Германии, это важный момент моей карьеры, высшая точка долгого пути, который я прошел, возвращаясь в машину «Ф-1» и в целом к жизни. Момент, который, увы, помнят немногие – но это .

Обидно, но, с другой стороны, я понимаю, что после такой аварии мало кто смог бы заниматься тем, чем я до сих пор занимаюсь. Мне пришлось начинать с нуля, и получилось вновь сесть в машину «Ф-1». Я был вынужден учиться всему заново, шаг за шагом возвращался и даже отказывался от шансов оказаться в болиде «Ф-1» раньше. В тот момент мой организм еще не был готов, и сказались бы старые раны.

Конечно, здорово пилотировать машину «Ф-1», но к этому нужно подготовиться. Сейчас у меня есть работа в , и управлять таким болидом – фантастика. Тем не менее, времени в машине мало, неограниченных тестов больше нет. Поэтому пилотировать не так просто: иногда ты месяцами не садишься за руль, а потом получаешь шанс провести практику. Но у меня все хорошо, я каждый раз получаю удовольствие.

В то же время нелегко видеть, как гоняются другие – особенно из-за того, что порой я так же быстр или даже быстрее. Очень хотелось бы провести еще один сезон в «Формуле-1», но, если быть реалистом, этого не будет. Даже несмотря на то, что я показал: возвращение возможно даже в худшей ситуации.

Сезон в вышел очень трудным, поэтому продолжить карьеру в «Формуле-1» было тяжело. Если бы я получил хорошую машину, то, без сомнения, до сих пор выступал бы в «Ф-1». К сожалению, в «Формуле-1» так не работает. Это весьма непростой мир, как любой спорт высочайшего уровня. Но лично для меня возвращение стало самым большим успехом в гоночной карьере. Пожалуй, фанаты «Ф-1» не согласятся и скажут, что в 2019-м я выступал невероятно плохо», – заявил Роберт.

Кубица рассказал, как авария 2011 года изменила все:

«В течение этих лет я был ближе к смерти, чем к жизни. Я знаю, каково это, и трудные моменты сделали меня сильнее. И они заставили гораздо больше ценить жизнь.

В каком-то смысле авария улучшила мою жизнь, повысила осознанность. В то же время жаль, что мир «Ф-1» не оценил мое возвращение и очко, которое я заработал».

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