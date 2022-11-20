«Ред Булл» – Пересу: «Ты можешь невероятно гордиться сезоном»
«Ред Булл» похвалил Серхио Переса, уступившего Шарлю Леклеру в борьбе за второе место в чемпионате.
Перед заключительным этапом сезона у соперников было по 290 очков. В Абу-Даби пилот «Феррари» финишировал вторым, Перес стал третьим.
«Две победы, 11 подиумов и первая в карьере поул-позиция. Ты можешь невероятно гордиться этим сезоном», – написала команда в соцсетях.
Макс Ферстаппен выиграл титул, завоевал 17 подиумов, в том числе 15 побед, и опередил мексиканца на 149 очков. На счету нидерландца семь поулов за сезон против одного у напарника.
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