«Феррари» обращалась к Зайдлю, но руководитель «Макларена» отказался от места Бинотто (Motorsport-Total)
«Феррари» рассматривала руководителя «Макларена» Андреаса Зайдля как возможную замену Маттиа Бинотто.
По информации Motorsport-Total.com, президент «Феррари» Джон Элканн обращался к Зайдлю несколько недель назад, однако получил отказ. Издание пишет, что Андреас был наиболее предпочтительным кандидатом для Элканна.
Итальянская пресса сообщала, что с января место Бинотто займет руководитель «Альфа Ромео» Фредерик Вассер. Скудерия отрицает данную информацию.
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