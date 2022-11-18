«Феррари» обращалась к Зайдлю, но руководитель «Макларена» отказался от места Бинотто (Motorsport-Total)

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«Феррари» рассматривала руководителя «Макларена» Андреаса Зайдля как возможную замену Маттиа Бинотто.

По информации Motorsport-Total.com, президент «Феррари» Джон Элканн обращался к Зайдлю несколько недель назад, однако получил отказ. Издание пишет, что Андреас был наиболее предпочтительным кандидатом для Элканна.

Итальянская пресса сообщала, что с января место Бинотто займет руководитель «Альфа Ромео» Фредерик Вассер. Скудерия отрицает данную информацию.

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