Себастьян Феттель: «Хотелось бы сказать, что ухожу навсегда, но если честно – не знаю»

не дал гарантий, что навсегда уходит из «Формулы-1».

«Хотелось бы сказать, что я ухожу навсегда, но если честно – не знаю. Все говорят мне, что через три месяца я захочу вернуться. И, может, через два года я вернусь в качестве гонщика. Или просто в команду. Сейчас я хочу радоваться жизни с семьей. Посмотрим», – заявил Феттель.

Себ также опроверг слухи о том, что на его уход из повлиял Фернандо Алонсо, желавший перейти в команду миллиардера Лоренса Стролла.

«Это нелепо. Решение было моим, мы обсуждали его с Лоренсом. Никто на меня не влиял!»

В эти выходной Феттель проведет 299-й в карьере, который станет для него последним в «Формуле-1».

Прощальное вью Феттеля – слезы: жена – главный человек для карьеры в «Ф-1», не менял бы ничего в эре «Феррари», не нужно его помнить