Себастьян Феттель: «Хотелось бы сказать, что ухожу навсегда, но если честно – не знаю»

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 Себастьян Феттель не дал гарантий, что навсегда уходит из «Формулы-1». 

«Хотелось бы сказать, что я ухожу навсегда, но если честно – не знаю. Все говорят мне, что через три месяца я захочу вернуться. И, может, через два года я вернусь в качестве гонщика. Или просто в команду. Сейчас я хочу радоваться жизни с семьей. Посмотрим», – заявил Феттель. 

Себ также опроверг слухи о том, что на его уход из «Астон Мартин» повлиял Фернандо Алонсо, желавший перейти в команду миллиардера Лоренса Стролла. 

«Это нелепо. Решение было моим, мы обсуждали его с Лоренсом. Никто на меня не влиял!» 

В эти выходной Феттель проведет 299-й Гран-при в карьере, который станет для него последним в «Формуле-1».

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