Себастьян Феттель о Шумахере: «Не хочу сказать лишнего, но иногда действия руководства «Хааса» очень трудно понять»

Пилот «Астон Мартин» рассказал, что с удивлением воспринял новости о решении «Хааса» расстаться с .

Место Шумахера в следующем году займет , а сам Мик с высокой долей вероятности станет резервным пилотом .

«Понятно, что Мик с горечью принял эти новости, я ему сочувствую. Мне кажется, что руководство порой…ну, да…я не хочу говорить чего-то лишнего, но иногда их действия очень трудно понять.

Я абсолютно уверен, что Мик заслуживает места в «Формуле-1». Сезон был для него непростым – порой он и правда допускал ошибки, но и команда явно не была безупречной и тоже ошибалась. По крайней мере, так казалось со стороны. Теперь Мик сосредоточится на новых задачах, его ждет новый шаг в карьере, и я надеюсь, что в будущем он еще получит свой шанс, потому что у него есть потенциал.

Окружение и атмосфера очень важны для каждого пилота. И даже если некоторые гонщики пытаются сделать вид, что для них окружение не так важно – на самом деле пилота, для которого такие вещи не важны просто не существует. И насколько я могу судить о ситуации, в «Хаасе» в этом плане могли бы сработать намного, намного лучше. Но теперь уже ничего не поделаешь. Думаю, Мик в любом случае многому научился и вернется, став только сильнее», – рассказал Феттель.

Шумахера выгнали из «Ф-1» и заменили 35-летним резервистом – это вообще как? Мик правда так плох?

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