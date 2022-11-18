Хэмилтон о жесткой борьбе Ферстаппена с ним: «Алонсо был мишенью для соперников, затем Райкконен, Феттель. Не считаю, что есть скрытые причины»

Льюис Хэмилтон не удивлен, что агрессивно сражается с ним.

На Гран-при Сан-Паулу гонщика «Ред Булл» оштрафовали за столкновение с Хэмилтоном.

«Продолжатся ли противоречивые моменты? Вероятнее всего.

Думаю, он адаптируется. Вы видели, что в прошлые сезоны я пытался избегать [контактов]. Разумеется, мы растем, обе стороны развиваются и прибавляют. Так что, надеюсь, таких моментов, как в прошлой гонке, больше не будет, но не стал бы на это рассчитывать», – сказал пилот перед этапом в Абу-Даби.

Семикратный чемпион «Формулы-1» ответил на вопрос о том, связано ли внимание Ферстаппена с его титулами и рекордами:

«Думаю, да – пожалуй, вы правы. Помню, когда я только пришел в «Ф-1», мишенью являлся гонщик с наибольшим количеством чемпионств. Им был Фернандо [Алонсо], затем Кими [Райкконен], потому что Кими был одним из лучших пилотов, потом Себ [Феттель] – это естественно.

Не считаю, что есть какие-то еще скрытые причины, потому что мы фактически никогда не вели глубокие разговоры. Единственный раз был в 2020-м в Австрии, когда я поговорил с ним о роли движения Black Lives Matter и о том, какое значение имела бы наша поддержка. Я пытался объяснить, за что мы боремся, в чем суть. Очевидно, это на него не повлияло».

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