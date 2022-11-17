Льюис Хэмилтон – Феттелю: «Ты вернешься – «Формула-1» засасывает пилотов обратно»
Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон не верит, что Себастьян Феттель уходит из «Формулы-1» навсегда.
На пресс-конференции перед заключительным этапом сезона Хэмилтон обратился к коллеге из «Астон Мартин», предположив, что он еще выступит в главной автоспортивной серии мира. Феттель объявил, что Гран-при Абу-Даби станет для него последней гонкой в «Ф-1».
«Я думаю о том, что большинство гонщиков возвращаются. Пожалуй, ты вернешься. Мы видели, как это делали другие. Так что я сижу тут и как бы принимаю – да, это твоя последняя гонка, но ты вернешься.
«Формула-1» в каком-то смысле засасывает обратно. Мы заметили это на примере многих других пилотов», – сказал семикратный чемпион мира четырехкратному.
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