Льюис Хэмилтон – Феттелю: «Ты вернешься – «Формула-1» засасывает пилотов обратно»

Пилот не верит, что уходит из «Формулы-1» навсегда.

На пресс-конференции перед заключительным этапом сезона Хэмилтон обратился к коллеге из , предположив, что он еще выступит в главной автоспортивной серии мира. Феттель объявил, что Гран-при Абу-Даби станет для него последней гонкой в «Ф-1».

«Я думаю о том, что большинство гонщиков возвращаются. Пожалуй, ты вернешься. Мы видели, как это делали другие. Так что я сижу тут и как бы принимаю – да, это твоя последняя гонка, но ты вернешься.

в каком-то смысле засасывает обратно. Мы заметили это на примере многих других пилотов», – сказал семикратный чемпион мира четырехкратному.

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