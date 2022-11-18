Шварцман, Кубица и еще 6 «пятничных» пилотов проведут практику перед Гран-при Абу-Даби

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Сразу восемь гонщиков не из числа основных примут участие в первой тренировке перед Гран-при Абу-Даби.

Роберт Шварцман сядет за руль «Феррари» Карлоса Сайнса, резервный пилот «Альфа Ромео» Роберт Кубица заменит Чжоу Гуаньюя.

Кроме этого, Пьетро Фиттипальди выступит за «Хаас» вместо Мика Шумахера, Пато О’Уорд – за «Макларен» вместо Ландо Норриса, Джек Дуэн – за «Альпин» вместо Фернандо Алонсо, Лиам Лоусон – за «Ред Булл» вместо Макса Ферстаппена, Фелипе Другович – за «Астон Мартин» вместо Ланса Стролла, а Логан Сэрджант займет кокпит Николаса Латифи в «Уильямсе».

Сессия начнется в 13:00 по московскому времени.

Шумахера выгнали из «Ф-1» и заменили 35-летним резервистом – это вообще как? Мик правда так плох?

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