Шварцман, Кубица и еще 6 «пятничных» пилотов проведут практику перед Гран-при Абу-Даби

Сразу восемь гонщиков не из числа основных примут участие в первой тренировке перед Гран-при Абу-Даби.

Роберт Шварцман сядет за руль Карлоса Сайнса, резервный пилот «Альфа Ромео» Роберт Кубица заменит Чжоу Гуаньюя.

Кроме этого, Пьетро Фиттипальди выступит за «Хаас» вместо Мика Шумахера, Пато О’Уорд – за вместо Ландо Норриса, Джек Дуэн – за «Альпин» вместо , Лиам Лоусон – за вместо , Фелипе Другович – за «Астон Мартин» вместо Ланса Стролла, а Логан Сэрджант займет кокпит Николаса Латифи в «Уильямсе».

Сессия начнется в 13:00 по московскому времени.

Шумахера выгнали из «Ф-1» и заменили 35-летним резервистом – это вообще как? Мик правда так плох?

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram