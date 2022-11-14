Хаккинен посчитал столкновение Ферстаппена и Хэмилтона гоночным инцидентом: «Никто не хочет врезаться – особенно гонщики, привыкшие побеждать»

Мика Хаккинен проанализировал столкновение Макса Ферстаппена с и неуверенное выступление «Ред Булл» на Гран-при Сан-Паулу.

Ферстаппен наказали потерей пяти секунд за аварию с пилотом «Мерседеса». Льюис в итоге добрался до второго места, Макс финишировал шестым.

«У «Ред Булл» весь уик-энд были проблемы, и, похоже, что изменения температуры сильно повлияли на то, как проявляли себя шины. В субботу команда решила установить Максу «медиум», хотя даже на «софте» «Ред Булл» не был столь же стабилен, как или . Это показывает, насколько чувствительной может быть даже чемпионская машина, все зависит от трассы. Макс и Серхио [Перес] не были способны доминировать, к чему мы привыкли.

Столкновение между Максом и Льюисом казалось гоночным инцидентом, но стюарды решили, что вина в основном на Максе, и выписали ему пятисекундный штраф. Я посчитал, что это сурово, ведь в первом повороте Макс был впереди, затем Льюис широко заехал во второй поворот и вышел вперед, когда они поворачивали на следующий апекс. Никто не хочет врезаться – особенно гонщики, которые привыкли побеждать в гонках. Макс мог бы отступить, поднять ногу с педали газа, но речь о долях секунды.

Два вывода после этого инцидента. Первый: Льюис пилотировал блестяще, прорвался сквозь пелотон, финишировал вторым и даже давил на Джорджа [Расселла] в борьбе за победу. Невероятное выступление, он постоянно выжимал максимум из болида, а также получил огромную поддержку от бразильских фанатов. Льюис затронул их сердца, так как всю жизнь является поклонником моего бывшего напарника .

Второй: пит-стоп Макса и замена носового обтекателя стоила ему всего десяти секунд – невероятная эффективность механиков . Машина вновь заработала, он смог атаковать по полной и финишировать шестым – не величайший успех в его карьере, зато фантастическое достижение в плане командной работы».

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