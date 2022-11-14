Хаккинен посчитал столкновение Ферстаппена и Хэмилтона гоночным инцидентом: «Никто не хочет врезаться – особенно гонщики, привыкшие побеждать»
Мика Хаккинен проанализировал столкновение Макса Ферстаппена с Льюисом Хэмилтоном и неуверенное выступление «Ред Булл» на Гран-при Сан-Паулу.
Ферстаппен наказали потерей пяти секунд за аварию с пилотом «Мерседеса». Льюис в итоге добрался до второго места, Макс финишировал шестым.
«У «Ред Булл» весь уик-энд были проблемы, и, похоже, что изменения температуры сильно повлияли на то, как проявляли себя шины. В субботу команда решила установить Максу «медиум», хотя даже на «софте» «Ред Булл» не был столь же стабилен, как «Мерседес» или «Феррари». Это показывает, насколько чувствительной может быть даже чемпионская машина, все зависит от трассы. Макс и Серхио [Перес] не были способны доминировать, к чему мы привыкли.
Столкновение между Максом и Льюисом казалось гоночным инцидентом, но стюарды решили, что вина в основном на Максе, и выписали ему пятисекундный штраф. Я посчитал, что это сурово, ведь в первом повороте Макс был впереди, затем Льюис широко заехал во второй поворот и вышел вперед, когда они поворачивали на следующий апекс. Никто не хочет врезаться – особенно гонщики, которые привыкли побеждать в гонках. Макс мог бы отступить, поднять ногу с педали газа, но речь о долях секунды.
Два вывода после этого инцидента. Первый: Льюис пилотировал блестяще, прорвался сквозь пелотон, финишировал вторым и даже давил на Джорджа [Расселла] в борьбе за победу. Невероятное выступление, он постоянно выжимал максимум из болида, а также получил огромную поддержку от бразильских фанатов. Льюис затронул их сердца, так как всю жизнь является поклонником моего бывшего напарника Айртона Сенны.
Второй: пит-стоп Макса и замена носового обтекателя стоила ему всего десяти секунд – невероятная эффективность механиков «Ред Булл». Машина вновь заработала, он смог атаковать по полной и финишировать шестым – не величайший успех в его карьере, зато фантастическое достижение в плане командной работы».
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