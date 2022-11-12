Гюнтер Штайнер об объявлении состава пилотов: «Это случится на следующей неделе, Джин Хаас принял решение»

Руководитель «Хааса» подтвердил, что объявление о составе пилотов команды последует на неделе перед Гран-при Абу-Даби.

Считается, что является фаворитом на место в «Хаасе» и вернется в «Формулу-1» – в команде он займет место .

«Объявление о составе пилотов на следующий сезон можно ожидать по ходу следующей недели. Не скажу вам о конкретной дате, поскольку тогда все начнут ждать именно этот день. Но это случится на следующей неделе.

Вы правы, обдумал и принял решение. Сейчас мы занимаемся деталями – тем, что и как мы собираемся делать в связи с этим вопросом», – рассказал Штайнер.

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