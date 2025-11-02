Фернандо Алонсо: «Астон Мартин» может заработать очки во всех оставшихся гонках сезона»

Алонсо заявил, что у него есть шанс заработать очки в последних гонках сезона-2025.

Пилот «Астон Мартин » считает, что сможет претендовать на очки во всех четырех оставшихся гонках текущего сезона.

«Думаю, мы сможем найти возможности во всех четырех гонках. Два года назад мы вполне хорошо смотрелись в Бразилии , так что надеюсь, что трасса нам подойдет. В Катаре тоже все может выйти неплохо.

Вегас кажется не таким хорошим вариантом – но, возможно, там будет машина безопасности или что-то в этом духе. Там может произойти что угодно.

Считаю, что очки возможно заработать во всех оставшихся гонках», – сказал Алонсо .

