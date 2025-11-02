  • Спортс
  • Фернандо Алонсо: «Астон Мартин» может заработать очки во всех оставшихся гонках сезона»
1

Фернандо Алонсо: «Астон Мартин» может заработать очки во всех оставшихся гонках сезона»

Алонсо заявил, что у него есть шанс заработать очки в последних гонках сезона-2025.

Пилот «Астон Мартин» считает, что сможет претендовать на очки во всех четырех оставшихся гонках текущего сезона.

«Думаю, мы сможем найти возможности во всех четырех гонках. Два года назад мы вполне хорошо смотрелись в Бразилии, так что надеюсь, что трасса нам подойдет. В Катаре тоже все может выйти неплохо.

Вегас кажется не таким хорошим вариантом – но, возможно, там будет машина безопасности или что-то в этом духе. Там может произойти что угодно.

Считаю, что очки возможно заработать во всех оставшихся гонках», – сказал Алонсо.

Сколько заработают пилоты «Ф-1» в 2026-м? $339 млн на всех, Ферстаппен впереди Хэмилтона на $5 млн
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: GPblog
